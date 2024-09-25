В Ступине продолжается модернизация теплоснабжающего хозяйства

Глава городского округа Ступино Сергей Мужальских на совещании губернатора Андрея Воробьева с правительством и главами обсудил подготовку к осенне-зимнему периоду. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Все, что связано с модернизацией тепло- и электроснабжения, звучит очень часто, подробно — и это оправдано. Мы не первый год ведем большую системную работу. И в будущем она станет еще более заметна. Понятно, что подготовка к зиме всегда требует максимальной собранности ввиду ограниченности сезона, как впрочем, и многие другие мероприятия. Очень важно держать темп, который мы сейчас набрали», — сказал губернатор.

В муниципалитете продолжается модернизация теплоснабжающего хозяйства.

«Завершаем выполнение капремонта котельной в мкр. „Б“, 4-х участков тепловых сетей от котельной ТЭЦ-17 в Ступино. В ближайшие два года реализуем проекты по реконструкции котельной в мкр. „Б“ Ступино, строительству блочно-модульных котельных в населенных пунктах Михнево, Жилёво, Леонтьево, Татариново, Аксиньино и Семеновское. В этом году переведем на 2-ю категорию надежности электроснабжения котельные в поселке Малино-1, сёлах Ситне-Щелканово и Старая Ситня», — рассказал Мужальских.

По словам руководителя, для повышения надежности электроснабжения до 2028 года запланированы строительство и реконструкция трансформаторных подстанций, воздушных кабельных линий.

На территории округа размещено 25 очистных сооружений с высоким процентом технической изношенности. Проведены обследования технического состояния оборудования, по результатам которых готовим документы в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области для включения мероприятий в госпрограмму.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.