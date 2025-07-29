В Ступине продолжается модернизация объектов теплоснабжения

Губернатор Андрей Воробьев обсудил с правительством и главами реализацию программы модернизации объектов теплоснабжения. По словам руководителя Ступина Сергея Мужальских, в округе расположена 31 котельная, 186 км тепловых сетей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Мы выделяем беспрецедентные ассигнования, чтобы привести в порядок наше коммунальное хозяйство — котельные, БМК, теплосети. Это позволит обеспечить заметные перемены, по сути, в каждом округе. До 1 сентября работы необходимо завершить, а к 15 сентября все системы должны быть заполнены. Необходимо заранее быть в полной готовности и не допустить каких-либо сбоев», — отметил Воробьев.

До 2027 года в госпрограмму включено: строительство 12 блочно-модульных котельных и 2-х участков теплосетей; реконструкция 2-х котельных; капремонт котла и 14 участков теплосетей, 2 центральных тепловых пункта.

«В 2024 году мы по просьбам жителей капитально отремонтировали котел в мкр. «Б» в Ступино и четыре участка теплосетей общей протяженностью 2,5 км. На этот и 2026-й годы запланировано строительство 6 БМК в Леонтьево, Жилево, Татариново, Михнево, Семеновском; реконструкция котельных в Леонтьево и Михнево (МОВИР), капремонт ЦТП «Керамика», «Северное»; строительство теплосетей в Михнево, Жилево и капремонт 10 участков теплосетей в Ступино, Михнево», — рассказал Мужальских.

На 2027-й запланировано строительство 6 БМК в Малино, Аксиньино, Дубнево, Алфимово, Мещерино, Шугарово.

«Ведем работу по включению в программу строительство семи котельных, теплосетей в Ступино, Малино, Дубнево и Семеновском», — уточнил глава округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье будет реализована беспрецедентно большая программа по модернизации теплоснабжения.

«Мы по темпу, по ходу реализации этой программы, знаю, что многие успешно включились: и главы, и наши подрядчики, — мы контролируем и их, и в части количества людей на объектах, и в части своевременной закупки материалов, физики выполнения работ», — сказал губернатор.

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