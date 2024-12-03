В Ступине продолжается губернаторская программа газификации

В Ступине активными темпами реализуется губернаторская программа «Развитие газификации в Московской области до 2030 года». Мероприятия выполнены в 83 населенных пунктах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Построено 190 км газораспределительных сетей, 3 384 газопроводов-вводов, газифицировано более 1700 домовладений.

По областной программе ведется строительство газопроводов-источников к селам Иван-Теремец, Воскресенки, Дубечино, Старое, поселкам Новоеганово и Новоселки с последующей газификацией населенных пунктов.

Продолжается работа по подключению к газораспределительным сетям домовладений, расположенных на землях СНТ в газифицированных населенных пунктах. Предварительно в план включено 43 товарищества.

Домовладения в ликвидированных СНТ будут газифицироваться по общим правилам, предусмотренным региональной программой «Развитие газификации в Московской области до 2030 года».

С начала года в округе проверено 29 741 квартира с составлением акта об исправности газового оборудования. Ведется совместная работа управляющих компаний и работников специализированной организации по обеспечению допуска и проверки газового оборудования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе ударными темпами реализуется программа социальной газификации.

«Это было маленькое чудо. Почему чудо? То, за что раньше брали 1–2 млн рублей, сегодня ты получаешь с оборудованием максимум за 150 тыс. рублей. Не знаю, может, сейчас котел, бойлер и плита чуть выросли в цене. Ну, ладно 180–200 тыс. рублей. Но это не 1–2 млн. Это мечта, которая десятилетиями не могла реализоваться», — отметил Воробьев.