В Ступине предприниматели смогут устанавливать пункты приема вторичных ресурсов

На совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с правительством и главами округов обсудили развитие сети пунктов приема вторичных ресурсов и модернизацию контейнерных площадок. Так, в декабре для предпринимателей запустят новый сервис по установке пунктов приема вторичных ресурсов, сообщает пресс-служба администрации Ступина.

На интерактивной карте будут отображены доступные для размещения точки. Услуга по заключению соглашения займет 7 дней.

«В муниципалитете (Ступине — ред.) определили 60 мест для размещения пунктов сбора ПЭТ, алюминия и текстиля. Места выбраны с учетом высокой проходимости, удобного подъезда и подхода к фандомату, других критериев», — сказал глава округа Сергей Мужальских.

По его словам, в округе продолжается модернизация контейнерных площадок. Адресный перечень сформирован по обращениям жителей.

В округе расположено 528 муниципальных контейнерных площадок. За два года приведено к стандарту 148 площадок. В 2025 году модернизируют еще 14 объектов.

Ранее глава региона Андрей Воробьев подчеркнул важность сбора вторсырья.

Воробьев поблагодарил глав за эффективную работу по этому вопросу, которую можно наблюдать как визуально, так и технологически. Однако, по словам губернатора, всегда есть к чему стремиться.

«Еще нужно сделать акцент на сборе вторсырья. Вы помните, когда мы заходили на тему создания, по сути, индустрии утилизации твердых бытовых отходов, важны компоненты во всем мире <…> и, в частности, у нас — это сортировка», — заявил Воробьев.