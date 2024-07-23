В Ступине повысили качество и надежность электроснабжения 2,5 тыс потребителей

Министерство энергетики Подмосковья реализует программу повышения надежности электроснабжения потребителей. В рамках программы специалисты компании «Россети Московский регион» продолжают ремонтные работы на энергооборудовании распределительных сетей в ходе подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду, сообщает пресс-служба ведомства.

К настоящему времени энергетики в г. о. Ступино завершили капитальный ремонт 17 трансформаторных подстанций (ТП) мощностью от 160 до 400 кВА в деревнях: Старая Кашира, Горки, Шелково, Сидорово, Михнево, Алфимово, Буньково, Суково, Чиркино.

На прошедшей неделе очередные плановые работы по наладке и настройке оборудования распределительного устройства 10 кВ проведены на трансформаторной подстанции вблизи д. Псарево, обеспечивающей электроснабжение д. Вихорна и д. Матвейково.

Благодаря выполненным ремонтным работам на ТП качество и надежность электроснабжения улучшены уже у более чем 2,5 тыс. потребителей г. о. Ступино.

В целом план ремонтной программы текущего года по г. о. Ступино реализован на 55%. Он включает не только ремонт трансформаторных подстанций, но и замену провода, опор и изоляторов на ЛЭП, расчистку трасс линий электропередачи от древесно-кустарниковой растительности.

«Мы четвертый год подряд реализуем программу повышения надежности электроснабжения потребителей Подмосковья, в рамках которой выполняем мероприятия по ремонту, реконструкции и строительству энергообъектов. За это время нам удалось повысить качество электроснабжения в среднем на 20%. Ежегодно стараемся увеличивать количество муниципалитетов, которые охватывает программа. Для сравнения: в прошлом году работы проводились в 26 округах, в этом — в 33. Акцент делается на тех районах, где было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей. То есть мы учитываем жалобы жителей и, исходя из этого, формируем программу мероприятий. Все работы проходят под строгим контролем Министерства энергетики и Правительства Московской области», — сказал Вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.