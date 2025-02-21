В Ступине отремонтируют инженерные системы 12 многоквартирных домов в 2025 году

В 2025 году в городском округе Ступино планируется капитальный ремонт инженерных систем в 12 многоквартирных домах. Об этом сообщил заместитель главы муниципалитета Сергей Медведев.

По словам Сергея Медведева, качество жизни жителей во многом зависит от состояния систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. В связи с этим, в домах, где инженерные коммуникации сильно изношены, будет проведен капитальный ремонт.

Для выполнения работ в многоквартирных домах в Ступино определены две подрядные организации: ООО «Техсервис» и ООО «Аркерон».

«Техсервис» будет отвечать за ремонт инженерных систем в пяти многоквартирных домах. Три из них расположены в Ступине — это улица Октябрьская, 46, улица Пушкина, 97, и улица Бахарева, 12. Также ремонты пройдут в деревне Дубнево на улице Новые дома, 16 и в деревне Радужная в доме 13 по улице Дачная.

«Аркерон» будет осуществлять капремонт инженерных систем в семи домах. Четыре из них — в Ступине. Это дома 28 и 30/59 на улице Калинина, 17/16 на улице Комсомольской и 38 на улице Крупской.

Два дома, где будут ремонтировать инженерные системы, расположены в селе Татариново. Это дом 6 на улице Колхозной и дом 6 на улице Ленина. Один дом отремонтируют в поселке Михнево — дом 3 на улице Тепличной.

Работы по капремонту инженерных систем в домах должны быть завершены до конца года. Обновление инженерных коммуникаций в домах является важным шагом на пути к повышению качества жизни жителей.

Своевременный и качественный ремонт инженерных систем обеспечит надежное и бесперебойное функционирование коммунальных услуг, что, в свою очередь, создаст комфортные условия для проживания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.