В Ступине объявлен конкурс на благоустройство проспекта

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по благоустройству Проспекта Победы (от ул. Андропова до ул. Горького) в городском округе Ступино, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Работы по данному объекту планируется завершить в 2026 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ по благоустройству Проспекта Победы (от ул. Андропова до ул. Горького) (город Ступино, городской округ Ступино) (этап 2)». Планируется в рамках проведения закупки благоустроить участок площадью 1,9 га.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Ступино.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в регионе важна качественная работа парков, в этом вопросе все имеет значение: удобные парковки, прокаты, работающие туалеты, малый бизнес.

«Мы с главами, с жителями встречаемся в разных местах и, согласитесь, что запрос на то, что мы благоустраиваем, очень большой», — отметил Воробьев.