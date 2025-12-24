сегодня в 13:33

В Ступине модернизируют электросети для 30 домовладений в СНТ «Металлург-4»

Специалисты «Мособлэнерго» начали реконструкцию воздушной линии электропередачи в СНТ «Металлург-4» города Ступино, чтобы повысить надежность электроснабжения для 30 домовладений, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

В СНТ «Металлург-4» города Ступино специалисты «Мособлэнерго» приступили к модернизации воздушной линии электропередачи, обеспечивающей электричеством около 30 частных домовладений с населением около 100 человек.

В рамках договора технологического присоединения проводится реконструкция линии ВЛ-0,4 кВ с использованием самонесущего изолированного провода протяженностью более 800 метров. Линия запитана от мачтовой трансформаторной подстанции МТП-19. В ходе работ планируется заменить около 15 железобетонных опор.

Модернизация повысит надежность и качество электроснабжения существующих потребителей и создаст условия для подключения новых абонентов. Завершить работы планируется до конца декабря текущего года.

Заявки на технологическое присоединение к сетям «Мособлэнерго» принимаются от физических и юридических лиц на «Портале потребителя» компании по адресу moetp.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо составить предложения для модернизации всего электросетевого хозяйства и использовать при этом лучшие региональные практики.

«Наша задача — увидеть, какие работы необходимы для дальнейшей модернизации всего электросетевого хозяйства», — сказал Воробьев.