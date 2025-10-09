️ В Ступине к зиме готовят фонтаны

Сезон работы фонтанов завершился в городском округе Ступино. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Работники коммунальных служб «консервируют» фонтаны на зиму. Специалисты муниципального казенного учреждения «Благоустройство» городского округа Ступино в рамках сезонных профилактических мероприятий сливают воду из труб, проводят очистку и дезинфекцию систем водоснабжения, заменяют изношенные детали и выполняют другие необходимые работы.

На чаше фонтана в центральном сквере города Ступино смонтирован деревянный настил, который будет «защищать» фонтан до следующего сезона. Как и в прошлом году, эту площадку планируют использовать для размещения световых новогодних инсталляций, которые появятся здесь ближе к новогодним праздникам.

На «каникулы» также уйдут фонтаны в парке культуры и отдыха имени Николая Островского и на площади Металлургов. Выполненные своевременно работы позволят сохранить объекты благоустройства в исправном состоянии до следующего сезона.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.