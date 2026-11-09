В Старых Химках восстанавливают газоснабжение двух многоквартирных домов

Специалисты «Мособлгаза» 8 и 9 ноября восстанавливают подачу газа в дома № 27 и 29 на Ленинском проспекте в Старых Химках, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На Ленинском проспекте продолжаются работы по восстановлению стабильного газоснабжения домов № 27 и 29. На месте работают специалисты «Мособлгаза», представители управляющей компании и уполномоченный представитель главы городского округа. Они поэтапно восстанавливают подачу газа и проверяют исправность внутридомовых сетей.

По состоянию на 8 ноября в доме № 27 газоснабжение восстановили в третьем подъезде, во втором — на 90%. В первом подъезде работы продолжились. В доме № 29 восстановительные мероприятия также продолжаются в течение дня.

Специалисты «Мособлгаза» совместно с представителями управляющей компании проводят поквартирные обходы и проверяют газовое оборудование. Для обследования внутриквартирного оборудования и коммуникаций, а также подтверждения безопасности возобновления подачи газа необходим доступ во все квартиры.

Жителей просят содействовать специалистам и предоставлять доступ в квартиры по предварительному согласованию. Работы находятся на контроле профильных служб и представителей администрации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность газовой безопасности в многоквартирных домах. Он призвал депутатов Госдумы принять соответствующие поправки в законы.

«Важно, чтобы культура газовой безопасности в МКД также была на должном уровне. Мы выступили инициаторами ряда поправок. Цель этих поправок — получить своевременный доступ, а также удобное электронное взаимодействие с абонентами. Для нас это является тоже вопросом чувствительным», — сказал Воробьев.