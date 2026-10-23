В Старых Химках ремонтируют теплосети на улице Энгельса

Сотрудники «ТСК Мосэнерго» устраняют повреждение теплосетей возле дома № 3 на улице Энгельса в Старых Химках. Работы планируют завершить 23 октября до 18:00, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ремонт необходим для стабилизации подачи отопления и горячей воды в дома № 2 и 4 на улице Маяковского и дом № 3 на улице Энгельса. Представители территориальных отделов проводят поквартирные обходы и проверяют температуру, чтобы оценить качество отопления и выявить проблемы.

23 октября бригады «ТСК Мосэнерго» работают по 13 адресам. В микрорайонах Сходня, Левобережный и Подрезково, а также в деревне Юрлово они устраняют повреждения трубопроводов отопления, горячего водоснабжения и магистральных теплосетей.

На Юбилейном проспекте сотрудники компании заменяют запорную арматуру системы горячего водоснабжения, на Центральной улице монтируют байпас отопительной сети. В котельной КТС Лавочкина ремонтируют котел.

В Химках продолжает работу штаб по вопросам отопления под руководством главы городского округа Инны Федотовой и ее заместителя по вопросам ЖКХ Юрия Андреева. Специалисты ежедневно определяют адреса, требующие дополнительного контроля, принимают меры и рассматривают обращения жителей.

По вопросам отопления и горячего водоснабжения можно обратиться в управляющую компанию, в «ТСК Мосэнерго» по телефону +7 (495) 225-14-33, добавочный 2, или в единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру +7 (495) 575-85-85.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что теплообъекты на котельных, трассах и в домах требуют объективного контроля, чтобы ничего не замалчивалось, а все работы реализовывались в соответствии с графиком.

«Мы много и подробно говорили о теплоснабжении — эта программа у нас сегодня активно реализуется. Мы видим, где и какие вопросы требуют особого контроля, особого внимания. Знаю, что и профильное министерство энергетики, и все главы, кто отвечает персонально за проекты, сопровождают их», — сказал Воробьев.