В Старых Химках 18 мая пройдет выездная администрация

18 июня выездная администрация начнет работу в Старых Химках. Представители управлений и городских служб ответят на вопросы жителей, а также зафиксируют предложения по развитию округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Профильные специалисты проведут прием с 18:00 до 20:00 по адресу: проспект Мира, дом 22/7 (школа «Наследие»).

На встрече каждый житель сможет получить консультацию и обратиться к профильным службам по вопросам социального обеспечения, здравоохранения, безопасности, ЖКХ, предпринимательства. Формат выездной администрации востребован среди жителей, так как позволяет решать вопросы оперативно.

Каждый желающий может предложить идеи по улучшению городской инфраструктуры, подать заявки на проведение ремонтных работ или оставить отзыв онлайн. Для этого необходимо отсканировать специальный QR-код и заполнить форму.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.