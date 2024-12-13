В спортивном центре Богородского округа продолжаются ремонтные работы

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Депутаты Богородского округа продолжают контролировать ход работ по обустройству спортивной школы олимпийского резерва «Лидер». Работы проводятся в соответствии с целевой субсидией по наказам депутатов округа за счет средств местного бюджета, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Депутат фракции «Единая Россия» в совете депутатов Богородского округа Олег Кобляков на этот раз проверил ход благоустройства и ремонт входных групп в спортивной школе.

«Подрядчик рассказал, на каком этапе сейчас идут работы. Варить столбы и саму новую крышу было решено сразу на месте — так выйдет безопаснее, проще и удобнее. Как раз началась ее установка. Работы близятся к завершению. Уверен, что уже в самое ближайшее время мы проведем открытие обновленной входной группы для всех жителей нашего города», — рассказал Кобляков.

Ранее депутат вместе с сотрудниками проконтролировал ход капитального ремонта санитарных узлов и душевых кабин.

Стены учреждения ожидали ремонта больше тридцати лет. Теперь пол, стены, раковины, унитазы и душевые кабины в школе будут новыми и нарядными.

Работы по благоустройству перед центральным входом в спортивную школу начались 15 ноября. Произведена планировка участка, засыпан щебень и песок, установлены бордюры, произведена трамбовка. В рамках первого этапа работ по обновлению территории положили новый тротуар и асфальт.

Скоро само здание и обновленную прилегающую территорию будет не узнать.

Детско-юношеская спортивная школа «Лидер» ведет свою историю с 1987 года, когда тренеры Савельев А.Н. и Березин Ю.И. в спортивном зале бывшей школы № 32 открыли отделение дзюдо ДЮСШ Ногинского городского отдела народного образования.

Учитывая плодотворную деятельность спортивного коллектива, Управление образования Ногинского муниципального района приняло решение в сентябре 2007 года открыть детско-юношескую спортивную школу «Лидер».

В настоящее время на базе школы активно функционируют 3 отделения: дзюдо, самбо и лыжные гонки.

Ежегодно, в период школьных каникул на базе ДЮСШ «Лидер» проводятся спортивно — оздоровительные лагеря дневного пребывания детей.

В «Лидере» порядка 200 детей и подростков занимаются дзюдо и самбо.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.