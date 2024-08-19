В Солнечногорске идет строительство 2 распределительных пунктов

сегодня в 13:17

В городском округе Солнечногорск идет строительство 2 распределительных пунктов, каждый из них будет иметь мощность в 10 кВ, сообщил вице-губернатор Московской области — министр энергетики региона Евгений Хромушин.

​«В рамках развития электроснабжения городского округа Домодедово осуществляется строительство 4 распределительных пунктов», сказал Хромушин на еженедельном совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с областным правительством и главами городских округов.

Он подчеркнул, что, в Солнечногорском городском округе построят 26 километров кабельной линии в 10 кВ и установят 26 трансформаторов в 10/0,4 кВ.

Вице-губернатор добавил, что также производится замена 5 трансформаторов на подстанциях в 110кВ.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе проводится программа повышения надежности электроснабжения.