В Солнечногорске завершили замену 600-метрового канализационного участка

Капитальный ремонт проведен на ключевом отрезке канализационной сети в рамках госпрограммы, реализуемой в Московской области. В эксплуатацию введен обновленный трубопровод от завода № 10 до Ленинградского шоссе, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Этот объект является частью главного канализационного коллектора города, обеспечивающего водоотведение для 50 тысяч жителей.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил, что особое внимание в этом году уделяется мероприятиям, связанным с водоснабжением — модернизации сетей и водозаборных узлов. Больше всего объектов обновят в Можайском, Истре, Дмитровском, Одинцовском.

В ходе работ была полностью заменена изношенная инфраструктура: железобетонные трубы на протяжении 625 метров заменены на современные гофрированные трубы в железобетонном футляре с применением технологии микротоннелирования.

Также выполнены работы по:

устройству новых колодцев;

переключению абонентов;

благоустройству территории.

Ход реализации проекта потребовал оперативного решения технических задач. В связи с невозможностью стандартной врезки в существующий коллектор было принято решение о строительстве временной перекачивающей станции, а также о выделении дополнительного этапа работ, который предложен к включению в госпрограмму.

Объект модернизирован в рамках реализации федерального проекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.