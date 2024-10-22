В Солнечногорске завершен первый этап устройства ливневой канализации

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в городском округе Солнечногорск решают многолетнюю проблему подтопления дворов в микрорайоне Рекинцо. В настоящее время специалисты завершили первый этап работ, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Рабочие выполнили монтаж ливневой канализации по ул. им. А. Маркова и закончили монтаж локальных очистных сооружений на обводненном участке за ул. Тамойкина. После устройства ливневой канализации вода у дома № 18 микрорайона Рекинцо стала уходить значительно быстрее, чем раньше.

«Этот двор — одна из самых низких точек всего микрорайона. Часто после ливней здесь образовывались подтопления. Причем не только на улице, но и в подвалах. Обустройство ливневки и локальных очистных сооружений призвано решить эту проблему», — отметил заместитель главы г. о. Солнечногорск Александр Сорокин.

На втором этапе, запланированном на следующий год, специалисты смонтируют ливневую канализацию по ул. Тамойкина ближе к Ленинградскому шоссе и обустроят аэрационный пруд для утилизации поступающих сточных вод.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.