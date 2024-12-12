В Солнечногорске завершают капремонт котельной «ГЭМЗ»

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Работы по увеличению надежности котельной «ГЭМЗ» в осенне-зимний период проводят в Солнечногорске. Специалисты завершают капитальный ремонт резервного котла и проводят гидравлические испытания. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Его ввод создаст запас дополнительной мощности.

«Сейчас предпринимаем дополнительные меры для обеспечения бесперебойного теплоснабжения потребителей при внештатных ситуациях. Котельную полностью модернизируем в 2025–2026 годах, а сейчас для подстраховки у нас будет резервный котел ДГВр. Его капитально отремонтировали, заменили трубную часть, приступаем к обмуровке», — рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов.

Также на объекте заканчивают монтаж аккумуляторного бака объемом 250 куб. литров. В случае прекращения подачи холодной воды на котельную он обеспечит до 4-х часов стабильное теплоснабжение для жителей.

Летом на котельной «ГЭМЗ» провели необходимые профилактические работы. Новый фильтрующий материал засыпали на станции химводоподготовки, локально отремонтировали запорную арматуру и насосное оборудование.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.