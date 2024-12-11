В Солнечногорске заработала новая блочно-модульная котельная

Новая блочно-модульная котельная (БМК) начала работу в микрорайоне ЦМИС в Солнечногорске. Она оснащена четырьмя котлами отечественного производства и будет снабжать теплом и горячей водой более 8000 жителей и три социальных объекта. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы по установке и наладке БМК провели специалисты «Газпром теплоэнерго МО» в рамках концессионного соглашения. Новый источник тепловой энергии заменит существующую котельную «ЦМИС», введенную в эксплуатацию в 1970 году.

«Строительство блочно-модульной котельной началось в сентябре, на данный момент работают три из четырех котлов, а четвертый готов подстраховать нас в случае пиковых нагрузок. Оборудование преимущественно российское, за исключением горелок, произведенных в дружественных странах», — сказал глава г. о. Солнечногорск Константин Михальков.

Старая котельная «ЦМИС» остается в резерве. Это позволит обеспечить максимальную надежность теплоснабжения, даже если возникнут внештатные ситуации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.