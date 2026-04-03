В Солнечногорске запустили сервис «Госуслуги.Дом» для решения вопросов ЖКХ

Жители городского округа Солнечногорск могут решать вопросы содержания многоквартирных домов через мобильное приложение «Госуслуги.Дом». Сервис позволяет оплачивать услуги, направлять заявки в управляющую компанию и участвовать в собраниях онлайн, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Собственники жилья получили доступ к основным функциям в формате «одного окна». Через приложение можно оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги, подавать обращения в управляющую организацию, участвовать в общих собраниях и общаться с соседями в официальных домовых чатах.

Также сервис позволяет контролировать график капитального ремонта, проверять ежегодную отчетность управляющей компании и заказывать поверку счетчиков. Данные о недвижимости автоматически загружаются из баз Росреестра после авторизации через подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг.

«„Госуслуги.Дом“ объединяет все необходимые инструменты для эффективного управления домом в одном смартфоне. Теперь не нужно хранить квитанции и искать график поверки — все всегда под рукой. Приложение регулярно обновляется, в ближайшее время станут доступны дополнительные функции», — подчеркнул первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

Приложение доступно для скачивания в Google Play, App Store, RuStore и AppGallery.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что сегодня запрос на цифровизацию очень высокий.

«Практически все сегодня находятся в «Госуслугах». Добровольно вошли и зарегистрировались», — сказал Воробьев.