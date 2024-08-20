В Солнечногорске запустили новую котельную

На территории городского округа Солнечногорск в деревне Пешки в режиме пусконаладочных испытаний начала работу новая блочно-модульная котельная мощностью 3 МВт. Объект построен «Газпром теплоэнерго МО» в рамках концессионного соглашения, подписанного между компанией, правительством Московской области и администрацией муниципалитета. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

БМК оснащена тремя водогрейными котлами отечественного производства и работает на экологически чистом топливе — природном газе. Котельная функционирует в автоматическом режиме, без присутствия персонала.

«При поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева на территории городского округа Солнечногорск продолжается усиленная подготовка объектов ЖКХ к новому отопительному сезону Ход всех работ ежедневно держу на личном контроле. С появлением новой БМК в деревне Пешки теплом и горячей водой будут обеспечены 1 100 жителей», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Новый инженерный объект позволит повысить надежность и качество теплоснабжения потребителей.

Как отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев, одной из ключевых задач работы блока ЖКХ является отопление. В этом году в регионе было большое количество обращений жителей Подмосковья об аварийных отключениях. Чтобы не столкнуться с проблемой ненадежного теплоснабжение в следующем сезоне, в Московской области реализуется масштабная программа по обновлению сетей и котельных.

«Работы, которые ежедневно сопровождаем, контролируем, реализуется, и эта программа, уверен, уже в эту зиму, покажет себя с положительной стороны. Мы заменим 1 000 км сетей», — рассказал Воробьев.