В Солнечногорске усилили контроль за управляющими компаниями

Контроль за работой управляющих компаний усилили в городском округе Солнечногорск. В округе формируют объективный рейтинг УК и развивают муниципальную альтернативу для повышения качества услуг, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Солнечногорске Ассоциация председателей советов многоквартирных домов отслеживает показатели работы управляющих компаний. На основе мониторинга формируется рейтинг, который позволяет выявлять организации с ухудшающимися результатами. Если ситуация не меняется, может быть поставлен вопрос о лишении лицензии.

Жители также вправе самостоятельно выбрать управляющую компанию на общем собрании собственников. С 2025 года в округе работает муниципальная УК, созданная на базе МБУ «ДЕЗ г.о. Солнечногорск». Сейчас в ее управлении находится около 40 многоквартирных домов. Компания действует по единым стандартам качества, утвержденным администрацией, и напрямую взаимодействует с водоканалом и энергосетями.

«Комфорт жильцов начинается с чистоты в подъезде и порядка во дворах, поэтому контроль деятельности управляющих организаций должен быть системным. Создание муниципальной УК стало прямым ответом на запрос населения. В 2026 году мы продолжим курс на модернизацию инфраструктуры, опираясь на поддержку партии и постоянный диалог с жителями», — подчеркнул заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов.

Получить консультацию по вопросам перехода и условиям обслуживания можно в диспетчерской службе МБУ «ДЕЗ г.о. Солнечногорск» по телефону +7 (496) 263-86-52.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важное значение в Московской области имеет стандартизация муниципальных бюджетных учреждений (МБУ) в сфере ЖКХ. Работа в этом направлении обсуждалась с главами округов.

«Вторая тема — в продолжение ресурсоснабжающих организаций, их стандартизации. Речь пойдет о стандарте МБУ: кто есть директор МБУ, понимают ли задачи, достаточно ли ресурсов? А самое главное — оптимальная модель обслуживания территорий, которые закреплены за МБУ», — сказал Воробьев.