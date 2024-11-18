В Солнечногорске улучшат качество содержания контейнерных площадок

Сотрудники администрации провели прием граждан в офисе управляющей компании «УК «Креатив» в Солнечногорске. Жители обратились с волнующими их вопросами. Это уборка контейнерных площадок, работа городского коллектора, торговых объектов и другие, сообщает пресс-слжуба администрации горокруга.

Во встрече участвовали заместитель главы городского округа Солнечногорск Майя Морева, депутат Ольга Гончар, заместитель начальника управления ЖКХ Павел Иванов и руководство управляющей компании.

Все обращения и предложения они взяли в работу.

«Мы все вопросы взяли на контроль. Постараемся оперативно отработать. Посмотрим, как у нас наладится история по уборке контейнерных площадок на нескольких улицах, о которых говорили заявители. Такие мероприятия мы будем проводить впредь и в остальных управляющих компаниях. Это возможность для людей в живом общении вместе с администрацией решить свои вопросы», — рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Майя Морева.

Место и время следующей встречи согласуют с жителями, которые хотят попасть на встречу.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.