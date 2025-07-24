В Солнечногорске стартовали работы по модернизации котельной

В Солнечногорске продолжаются работы по обновлению оборудования на котельной по улице Почтовая. Ход работ на объекте проверил руководитель муниципалитета Константин Михальков, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Здесь установлено 6 котлов, большинство из которых уже выработали свой ресурс. По программе дополнительных ремонтов «Газпром теплоэнерго МО» при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева уже выполнили замену одного котла в прошлом году, а сейчас приступили к замене трубной части двух котлов и системы химводоподготовки.

«Котельная Почтовая уже второй год находится в зоне особого внимания. Все работы идут в штатном режиме и проводятся для того, чтобы система теплоснабжения в Солнечногорске была современной, устойчивой и комфортной для жителей», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

По словам главы городского округа Солнечногорск, ранее вопрос с догревом воды решался с использованием БМК, которая теперь сохранится исключительно как резервная мера.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.

«Деньги у нас заложены — это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год, для того, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», — сообщил губернатор региона.

Одновременно модернизируются линии электроснабжения, меняются трансформаторы.

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