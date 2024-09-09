В Солнечногорске состоялся форум «Управдом»
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Форум «Управдом» прошел в Солнечногорске. Участие в форуме принял инспектор министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, представители ассоциации председателей советов МКД, местной администрации, ресурсоснабжающих и управляющих организаций, а также активные жители округа, сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе мероприятия обсудили вопросы:
- обслуживания лифтового, газового и противопожарного оборудования;
- подготовки жилого фонда к зиме;
- ремонта источников теплоснабжения в городском округе;
- перехода на электронный формат платежного документа.
В рамках форума жителям напомнили о том, что клиенты «МосОблЕИРЦ» могут подписаться на электронный счет за жилищно-коммунальные услуги и отказаться от доставки бумажных квитанций в почтовый ящик.
Было отмечено, что преимущество электронных квитанций — в быстром доступе к ним в личном кабинете.
Форум «Управдом» давно зарекомендовал себя, как эффективный алгоритм взаимодействия жителей и власти в решении вопросов содержания МКД и придомовой территории.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.
«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.