В Солнечногорске состоялся форум «Управдом»

Форум «Управдом» прошел в Солнечногорске. Участие в форуме принял инспектор министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, представители ассоциации председателей советов МКД, местной администрации, ресурсоснабжающих и управляющих организаций, а также активные жители округа, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе мероприятия обсудили вопросы:

обслуживания лифтового, газового и противопожарного оборудования;

подготовки жилого фонда к зиме;

ремонта источников теплоснабжения в городском округе;

перехода на электронный формат платежного документа.

В рамках форума жителям напомнили о том, что клиенты «МосОблЕИРЦ» могут подписаться на электронный счет за жилищно-коммунальные услуги и отказаться от доставки бумажных квитанций в почтовый ящик.

Было отмечено, что преимущество электронных квитанций — в быстром доступе к ним в личном кабинете.

Форум «Управдом» давно зарекомендовал себя, как эффективный алгоритм взаимодействия жителей и власти в решении вопросов содержания МКД и придомовой территории.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.