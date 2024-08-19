В Солнечногорске состоялась выездная администрация ЖКХ

В Подмосковье собрали члены советов многоквартирных домов и представителей ведомств, сообщили в пресс-службе горокруга.

На выездном совещании обсудили насущные вопросы совместно с представителями правительства Московской области, органов местного самоуправления и ресурсоснабжающих организаций, сказано в сообщении.

«Этот формат взаимодействия позволяет наладить личный контакт и прямой диалог с жителями. Встреча прошла исходя из конкретных запросов активистов, по которым на мероприятие пригласили представителей соответствующих ведомств», — сказала председатель Ассоциации советов МКД Московской области Олеся Тыщенко.

В ходе мероприятия участники обсудили вопросы состояния жилого фонда в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду, взаимодействия с управляющими компаниями региона, а также содержания контейнерных площадок региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал три элемента подготовки домов к зиме: это котельные, теплотрассы и состояние жилых домов.

«У нас есть три слагаемых, которые, я очень надеюсь, мы понимаем. Первое — это подготовка самой котельной. Это модернизация котла и всего, что с этим связано, — водоподготовки, теплообменников», — сказал Воробьев.