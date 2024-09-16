В Солнечногорске провели комплексное благоустройство двора

Более тысячи квадратных метров новых парковок создали во дворе домов № 35 по ул. Баранова, № 26 и № 30 по ул. Банковская и № 11 по ул. Военный городок. Работы провели в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий, сообщает пресс-служба администрации горокруга Солнечногорск.

Специалисты отремонтировали более 600 кв. м. существующих тротуаров, обустроили 150 кв. м. новых, уложили 2700 м. бордюров, заменили почти 5900 кв. м. асфальта на дворовых проездах и парковках и около 180 кв. м. вблизи входных групп.

«Запрос на комплексное преображение дворов от жителей — один из самых массовых. Поэтому за работами следим особенно пристально. Каждый год при поддержке правительства региона в нашем округе благоустраиваем новые дворовые территории», — отметила заместитель главы г. о. Солнечногорск Антонина Ларина

Всего в этом году работы по комплексному благоустройству территорий были запланированы на семи дворах. Пять объектов уже сданы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что состоянию дворов необходимо уделять особое внимание. Он поручил оперативно приводить придомовые территории в порядок и прислушиваться к мнению жителей.

Также глава региона отмечал, что важно оцифровать новые микрорайоны Подмосковья в части уборки дорог. Кроме того, при подготовке графика уборки также нужно обращать внимание на погоду и циклоны.