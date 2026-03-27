В Солнечногорске проведут генуборку домов на улице Военный городок

Проверка содержания многоквартирных домов № 53 на улице Военный городок прошла в Солнечногорске. По ее итогам управляющей компании поручили устранить замечания и провести генеральную уборку в апреле, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов вместе с представителем УК «ЮгСтрой» осмотрел четыре корпуса дома № 53 на улице Военный городок. Комиссия проверила состояние придомовой территории, детской площадки, подъездов и другого общедомового имущества. По итогам выявлены замечания и определены сроки их устранения.

Начальник участка УК «ЮгСтрой» Юлия Сомова сообщила, что в ближайшее время планируется расчистить прилегающую территорию, привести в порядок детскую площадку и покрасить бордюры. С апреля в домах начнется генеральная уборка с промывкой мест общего пользования и окон. По договоренности с жителями 11 апреля пройдет общий субботник.

Во время проверки выявили захламление эвакуационных выходов мебелью, техникой и строительным мусором.

«По правилам пожарной безопасности эвакуационные выходы всегда должны быть свободны. Это напрямую влияет на возможность эвакуации людей при экстренной ситуации», — отметил Леонид Степанов.

Он добавил, что с управляющей компанией обсудили способы решения проблемы совместно с жителями.

Также зафиксированы нарекания к качеству уборки, в том числе к мытью балконов, относящихся к общедомовому имуществу.

«Все недостатки будут устранены в кратчайшие сроки, все будет тщательно убрано», — пояснила Юлия Сомова.

Проверки содержания многоквартирных домов в округе продолжаются. В них участвуют представители администрации, управляющих компаний, депутаты и коммунальные предприятия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что властям нужно использовать все доступные и современные способы, чтобы добиться чистоты в регионе. Это работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, а также привлечение к ответственности нарушителей.

«Я считаю, что мы должны использовать все доступные нам законные и современные способы, чтобы добиться чистоты, которой справедливо требуют от нас жители — это, безусловно, работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, но также привлечение к административной ответственности нарушителей», — заявил Воробьев.