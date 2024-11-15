В Солнечногорске проведены учения по устранению аварийных ситуаций на котельных

Командно-штабные противоаварийные учения провели в Солнечногорске. На них отработали оперативные действия при ликвидации возможных аварийных ситуаций на котельных в отопительный период. Комплексная тренировка состоялась по инициативе министерства энергетики Московской области, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ней участвовали профильные министерства региона, экстренные оперативные службы, управляющие и ресурсоснабжающие организации — «Мособлэнерго», «Россети Московский регион», «Оборонэнерго» и «Газпром теплоэнерго МО». Оперативный штаб возглавил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков совместно с заместителем министра энергетики Сергеем Кирюхиным.

«Хочу поблагодарить вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина за то, что выбрали именно наш округ для такой масштабной тренировки. Службам необходимо знать наизусть порядок и методы реагирования при устранении чрезвычайных ситуаций, особенно с учетом степени износа объектов коммунальной инфраструктуры, особенно в периоды низких температур», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

По сценарию при температуре минус 25 градусов произошло условное технологическое нарушение: из-за аварии на электрических сетях остановилась котельная в Рекинцо. Без отопления остался весь жилой фонд микрорайона и пять социальных учреждений.

Специалисты провели комплекс необходимых мероприятий по устранению аварии и возвращению теплоснабжения. После этого подробно разобрали принятые на всех этапах меры реагирования.

«Если произойдет чрезвычайная ситуация, порядок действий будет следующий. Нужно обеспечить автономными источниками электрической энергии социально значимые объекты — котельные, больницы, дома. Одновременно с этим принимаются меры по ремонтно-восстановительным работам кабельных линий, подстанции и так далее в максимально короткие сроки», — рассказал главный инженер «Мособлэнерго» Анатолий Кива.

Такие комплексные учения стали седьмыми в Подмосковье с начала года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.