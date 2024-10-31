В Солнечногорске повысили надежность электроснабжения

«Северные электрических сети» провели реконструкцию воздушной линии 35 кВ «Рогачево-Васькино» в городском округе Солнечногорск. Это повысило надежность электроснабжения для более 20 тысяч жителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Всего на линии заменили около 14 км провода и 36 опор ЛЭП. При работах использовали бурильное-крановую установку МРК-750 4А на базе «Урала-4320». Конструкционный выносной бур позволял подготавливать углубления в любых грунтах и на неоднородном рельефе.

«На завершающем этапе специалисты „Северных электрических сетей“ произвели замену провода С-70 на воздушной линии 35 кВ „Рогачево-Васькино“. Она находится в эксплуатации с 1952 года. Данные меры значительно улучшили качество электроснабжения порядка 20 населенных пунктов», — рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов.

Работы провели по программе повышения надежности электроснабжения городского округа Солнечногорск.

Ранее в октябре в округе завершили реконструкцию трансформаторных подстанций в деревнях Горетовка, Белавино, Задорино и Радумля, что улучшило надежность подачи электроэнергии в дома более 4 тыс. жителей.

Всего по программе повышения качества и надежности электроснабжения в Солнечногорске в 2024 году проводят работы более чем в 50 населенных пунктах. Она реализуется по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Губернатор также подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.