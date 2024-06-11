сегодня в 12:44

В Солнечногорске построят новую станцию очистки воды на ВЗУ

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проверили строительство станции водоподготовки на водозаборном узле № 4 в деревне Рекино-Кресты городского округа Солнечногорск. Объект питьевого водоснабжения и водоподготовки строят по федеральному проекту «Чистая вода». Об этом сообщает пресс-служба главного управления государственного строительного надзора Московской области.

На сегодня строительная готовность объекта — 59%. Рабочие монтируют инженерные сети и благоустраивают территорию.

Общая площадь станции составляет порядка 510 квадратных метров, ее производительность — 10 тысяч кубометров воды в сутки. Также на объекте установят станцию очистки с тонкослойным модулем, проведут внутриплощадочные и внеплощадочные наружные сети.

ВЗУ № 4 обеспечивает водой микрорайоны Рекинцо и Рекинцо-2, улицы Гражданская, Дзержинского, Баранова, Лесная, Почтовая, Железнодорожный проезд. С вводом в эксплуатацию новой станции порядка 17 тысяч жителей округа будут обеспечены чистой водой.

Завершение строительства намечено на четвертый квартал 2024 года.

В регионе по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева реализуется программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».



В рамках программы в нескольких городских округах Подмосковья проводятся работы по капремонту сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения.