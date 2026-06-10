В Солнечногорске обсудили борьбу с борщевиком в Миронцево

В деревне Миронцево городского округа Солнечногорск 9 июня прошла встреча жителей, старост и активистов с представителем профильного учреждения, на которой обсудили уничтожение борщевика Сосновского и проверили проблемные участки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во встрече принял участие начальник отдела по борьбе с борщевиком ГКУ МО «Центр агропромышленного развития» Кирилл Толдов. Участники осмотрели локации, где уже ведется обработка опасного сорняка. По его словам, на большинстве участков работы выполнены, однако отдельные зоны требуют дополнительного внимания.

«Ситуация находится под контролем. Свяжемся с коллегами из смежных ведомств и попросим устранить недочеты. По частным территориям запланированы рейдовые осмотры. На сегодняшний день наиболее эффективный метод — химический, поскольку за небольшое количество обработок удается максимально уничтожить растение и не допустить его развития», — отметил Кирилл Толдов.

В 2026 году администрация округа в рамках контракта с компанией «Юнити+» проводит комплексную обработку 316 участков общей площадью более 62 гектаров.

Первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик подчеркнул, что обращения жителей помогают оперативно выявлять новые очаги. Собственникам частных участков напомнили об обязанности самостоятельно уничтожать борщевик. В случае бездействия предусмотрены предостережения и штрафы, а при повторном нарушении возможно повышение налоговой ставки на землю.

Сообщить о местах произрастания борщевика можно в отдел сельского хозяйства по телефону +7 (496) 263-13-30 или на горячую линию главы округа по номеру +7 (800) 201-67-47.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.