В Солнечногорске начали работать группы контроля отопления

В городском округе Солнечногорск работают бригады для помощи жителям в вопросах отопления. Они совершают поквартирный обход, собирают обратную связь о начале отопительного сезона, замеряют температуру специальными приборами. При необходимости ведут разъяснительную работу — подсказывают, куда позвонить, чтобы тепло как можно быстрее поступило в жилище, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Батареи в некоторых домах жителей округа остаются холодными из-за завоздушивания системы теплоснабжения. Это обычное явление после пуска тепла. Так называемые «воздушные пробки» не дают теплоносителю заполнить всю систему отопления. Для этого управляющие организации проводят работы по спуску лишнего воздуха. Сформированные группы контроля помогают специалистам УК оперативно выявлять адресные проблемы и устранять их.

В группы контроля входят депутаты, представители общественности, специалисты администрации. Сейчас они обходят жилфонд микрорайона «Выстрел». Результатом слаженной работы становится нормативная температура воздуха в многоквартирных домах в отопительный период.

«Порой мы сталкиваемся с ситуацией, что тепло подано, но из-за воздуха не поступает в квартиры, и жители не знают, что делать и к кому обратиться. Наши бригады помогают им в этом: подсказывают контакты управляющих организаций или сами сообщают специалистам о проблеме», — рассказала заместитель председателя Совета депутатов городского округа Солнечногорск Ольга Гончар.

Такие группы контроля отопления будут работать в округе на протяжении всего отопительного периода: выезжать по адресам жалоб на низкую температуру в квартирах и помогать жителям при внештатных ситуациях.

Ранее в округе запустили все 64 котельные на подачу теплоносителя.

Если в квартиру еще не поступило тепло, жители городского округа Солнечногорск могут сообщить об этом на горячую линию главы: 8 (800) 201-67-47.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что все мероприятия по теплоснабжению нужно провести своевременно.

«Для нас очень важно в этот весьма короткий период межсезонья провести все мероприятия, которые отображены и в дорожных картах, но и дальше», — подчеркнул Воробьев.