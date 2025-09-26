В Солнечногорске начали подачу отопления в многоквартирные дома

С 22 сентября в городском округе Солнечногорск стартовал отопительный сезон. Помимо 91 уже подключенного социального объекта раньше срока началась подача отопления в многоквартирные дома муниципалитета. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Так, отопление уже подается по улицам Военный городок 19,10,11,12,14,15,16,22, Банковская 24,26,28,30, Баранова 23,25,31,33,29,42,44,46, а также Прожекторная 7.

«Погода и просьбы жителей просят ускориться — мы идем навстречу. Вентели открываются постепенно: сначала на обратку, потом и на циркуляцию. Задача — подключить все объекты до 1 октября», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Следует учитывать, что запуск системы отопления представляет собой поэтапный процесс, который не происходит мгновенно. Системе требуется время на разогрев и равномерное распределение тепла по всем стоякам и радиаторам. Повышение нагрузки на оборудование котельных и тепловых пунктов должно быть плавным. Также следует учитывать, что сразу после запуска возможны локальные завоздушивания в системе, устранить которую помогут специалисты управляющей компании.

По всем вопросам, связанным с началом отопительного сезона, можно обращаться по телефону Горячей линии округа: 8(800) 201-67-47.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.