В Солнечногорске модернизирован самый крупный водозаборный узел

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Новую станцию водоподготовки на ВЗУ № 4 в деревне Рекино-Кресты построили в рамках госпрограммы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами на 2023–2027 годы», сообщает пресс-служба администрации Солнечногорска.

При строительстве применялись современные технологии, все оборудование полностью смонтировано, проведены все необходимые испытания. На станции водоподготовки установлены 20 фильтров общей производительностью 10 000 кубометров чистой воды в сутки. Также смонтированы установки обратного осмоса и установки ультрафиолетового обеззараживания. Отдельно смонтирован тонкослойный модуль и КНС для очистки промывной воды. Построена новая распределительная камера.

«Для нашего округа этот объект имеет огромное значение. Водозаборный узел в Рекино-Крестах — самый крупный в Солнечногорске, с производительностью до 10 000 кубометров воды», — отметил заместитель главы г. о. Солнечногорск Леонид Степанов.

Станция будет обеспечивать качественной питьевой водой до 16 000 человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.