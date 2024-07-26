В Солнечногорске лишили лицензии одну из управляющих компаний

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области инициировало процедуру признания банкротом управляющей организации «ТЕРЕМ» из Солнечногорска, в ведении которой находилось более 60 многоквартирных домов муниципалитета, сообщает пресс-служба ведомства.

В соответствии со статьей 198 жилищного кодекса РФ следствие банкротства УК — исключение из реестра лицензий сведений обо всех управляемых ею домах.

Так, Арбитражный суд Московской области вынес решение об аннулировании лицензии от 19.05.2015 № 690 управляющей компании, а ранее определил признать общество с ограниченной ответственностью несостоятельным (банкротом).

В ходе рассмотрения дела было установлено, что имело место существенное нарушение требований законодательства в сфере управления многоквартирными домами.

На территории Московской области деятельность по управлению МКД осуществляют более 820 организаций.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе „валять дурака“, работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.