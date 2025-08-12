В Солнечногорске капитально ремонтируют четыре многоквартирных дома

Капитальные работы проводят в многоквартирных домах № 11 — 14 в деревне Никулино городского округа Солнечногорск. Подрядчик ремонтирует внутридомовые инженерные коммуникации, крыши и фасады. Степень готовности и качество выполнения проверил заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Степанов отметил, что подрядная организация Фонда капитального ремонта Московской области ООО «Витмар» полностью завершила работы на 13-м доме, а по остальным трем адресам ремонтирует фасад с применением системы утепления.

«Пообщался с жильцами. Они позитивно воспринимают обновление. Ремонт не только улучшает внешний вид строений, но повышает срок их эксплуатации. В домах будет устранена проблема теплопотери, которая наблюдалась ранее вследствие нарушения целостности фасадов», — рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов.

Все ремонтные работы в многоквартирных домах Никулино должны завершить к 15 октября 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.