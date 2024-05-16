В Солнечногорске газифицировали деревню Торбеево по программе соцгазификации

Первичный пуск газа выполнили в одном из домов деревни Торбеево городского округа Ступино. Заявка на подключение была подана по программе социальной газификации. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

Перед пуском специалисты Мособлгаза убедились, что система газопотребления в доме готова к приему топлива: выполнили опрессовку, проверили герметичность соединений, работоспособность оборудования.

«Это позволяет проконтролировать, насколько правильно смонтирована система отопления, и отрегулировать ее работу», — поделились представители Мособлгаза.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул важность программы социальной газификации, которая пришлась по душе многим жителям Подмосковья.

«Вы знаете, что это президентский проект и это, я позволю себе сказать, маленькое чудо очень пришлось по душе нашим жителям. Московская область самая большая по количеству домовладений», — сказал Воробьев.