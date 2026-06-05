В Солнечногорске эвакуировали авто должника за ЖКУ

Совместные рейды по взысканию долгов за ЖКУ продолжаются в Солнечногорске. Один из них прошел по адресу улица Вертлинская, 10, где у жителя с задолженностью более 190 тыс. рублей арестовали и принудительно эвакуировали автомобиль.

Долг накопился за период с июня 2015 по июнь 2019 года. Ранее к должнику применяли ограничение на выезд за границу и удержания из заработной платы, однако он не выходил на контакт. В итоге было принято решение об аресте транспортного средства. Если задолженность не будет погашена в установленный срок, автомобиль выставят на торги. При оплате долга арест снимут и имущество вернут владельцу.

Мероприятия проводят ресурсоснабжающие организации совместно с администрацией округа и Федеральной службой судебных приставов.

«Мы призываем жителей своевременно оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Меры принудительного взыскания — крайняя необходимость, к которой прибегаем, когда все способы урегулирования исчерпаны. При этом всегда готовы предложить решение, в том числе программу „пеневой амнистии“, позволяющую полностью списать начисленные пени при погашении основного долга», — подчеркнул и. о. заместителя главы городского округа Солнечногорск Никита Иванов.

Программа «пеневой амнистии» действует с 1 июня по 30 июля текущего года. Также жители, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут оформить рассрочку до шести месяцев. Проверить задолженность можно в личном кабинете «МосОблЕИРЦ» или на портале www.gosuslugi.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, комментируя ситуацию с долгами управляющих компаний, подчеркнул, что так продолжаться не может.

«У нас 115 управляющих компаний нет в единой системе расчетов и они имеют долги перед ресурсоснабжающими организациями на 430 млн. Одинцовский — 25 управляющих компаний, 112 млн задолженности. Красногорск — 20 управляющих компаний, и 94 млн задолженности. Химки — 14 управляющих компаний, и 90 млн задолженности. Ключевое, что я хочу донести: так дело не пойдет», — подчеркнул Воробьев.