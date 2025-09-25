В Солнечногорске 70 социальных объектов подключили к отоплению

В городском округе Солнечногорск стартовал отопительный сезон. Первыми тепло получают социальные объекты: детские сады, школы, больницы, а также спортивные и культурные учреждения. На данный момент 70 социальных объектов из 103 уже подключено к отоплению, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Подача тепла осуществляется по графику, на основании заявок от руководства учреждений. После подключения всех социальных объектов энергетики приступят к пуску отопления в жилых домах. Последними начнут отапливать промышленные предприятия.

«Важно понимать, что пуск отопления — это не моментальный процесс. После подачи теплоносителя системе требуется время на разогрев и равномерное распределение тепла по всем стоякам и радиаторам», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

По всем вопросам, связанным с началом отопительного сезона, можно обращаться по телефону Горячей линии округа: 8 (800) 201-67-47.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что На территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что Мособлэнерго и «Россети МР» реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.