В собственность Жуковского передан водозаборный узел

Министерством имущественных отношений Московской области во взаимодействии с территориальным управлением Росимущества в Московской области из федеральной собственности в собственность городского округа Жуковский передан водозаборный узел, сообщает пресс-служба ведомства.

«ВЗУ расположен на левом берегу р. Москва. Через данный водозаборный узел доставляется 60% воды, которая используется во время осенне-зимнего периода для подогрева и дальнейшего обеспечения жителей теплом. Ранее объект находился в собственности Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н. Е. Жуковского, и нам с коллегами удалось добиться передачи всего имущественного комплекса водозаборного узла, включая насосную станцию и подъездную дорогу», — пояснила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

В настоящий момент ВЗУ на праве хозяйственного ведения передан на обслуживание МП «Теплоцентраль», которое обеспечивает теплом 90% жилого фонда, находящегося на территории г. о. Жуковский.

«Консолидация объектов критической инфраструктуры на базе муниципального предприятия позволит полноценно обслуживать водозаборный узел, контролировать качество ресурсов и регулировать тарифы», — добавила глава ведомства.

О новостях в земельно-имущественной сфере в регионе можно узнать в Telegram-канале «Всему земля МО» и группе ВКонтакте.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что все мероприятия по теплоснабжению нужно провести своевременно.

«Для нас очень важно в этот весьма короткий период межсезонья провести все мероприятия, которые отображены и в дорожных картах, но и дальше», — подчеркнул Воробьев.