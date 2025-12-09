В собственность Балашихи переданы сети теплоснабжения

сегодня в 19:15

Минмособлимуществом совместно с Министерством обороны России принято решение передать сети теплоснабжения общей протяженностью 1756 квадратных метров, расположенные в городе Балашиха по адресу: Балашихинское шоссе, владение 8, из федеральной собственности в муниципальную. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

По словам министра имущественных отношений Московской области Тихона Фирсова, эта мера направлена на повышение эффективности управления объектами инфраструктуры региона.

«Передача позволит местной администрации самостоятельно организовать проведение ремонтно-восстановительных работ и технического обслуживания тепловых сетей, обеспечивая бесперебойное предоставление коммунальных услуг жителям города», — прокомментировал министр.

Фирсов также отметил важность сотрудничества между федеральными и региональными властями, подчеркнув, что совместные усилия способствуют решению важных социальных вопросов, в том числе направленных на обеспечение надежного функционирования коммунальной инфраструктуры и повышения уровня комфорта жителей Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.