В СНТ Узуново Серебряных Прудов 27 февраля отключат свет из-за замены опор
По информации диспетчера «Россети МР», 27 февраля в связи с проведением плановых ремонтных работ будет производиться отключение электроэнергии в Серебряных Прудах, сообщает пресс-служба администрации округа.
Электричества не будет 2 часа с 08:00 до 17:00 в СНТ Узуново — 1, 2. Специалисты будут менять опоры.
На данной территории проживают 279 человек. Социально — значимых объектов там нет.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.
«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.