В Смольном рассказали о продолжительности отключений горячей воды в Петербурге

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Кропачев заявил, что сроки отключения горячей воды в городе зависят от протяженности сетей от теплоисточника до каждого дома. По его словам, отключение ГВС на больший срок будет в тех местах, которые максимально удалены от жилых зданий и требуют большего объема работ, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Кроме того, на указанное время влияет техническое состояние котельных, оборудования ТЭЦ, сетей и внутридомовых сетей. Отключение горячего водоснабжения будет тем меньше, чем новее сети и оборудование, подчеркнул вице-губернатор.

«Добавлю, что максимальные сроки отключения в 14 дней устанавливаются как правило в тех зонах, где отсутствует возможность переключения на резервные схемы теплоснабжения», — сказал Кропачев.

По словам вице-губернатора, в Северной столице уже вовсю идет летняя кампания по ремонту сетей. В правительстве добавили, что суммарно в межотопительный период в Петербурге проведут свыше 680 соответствующих испытаний.