В Сколково представили новейшую систему управления коммунальной техникой

На Национальном форуме технологий, техники и повышения производительности труда в ЖКХ, состоявшемся 18–19 марта в Технопарке московского инновационного центра «Сколково», прошла презентация новейшей системы автоматического управления коммунальной техникой. Организатором форума стало Министерство строительства и жилищного хозяйства РФ, сообщает пресс-служба министерства.

Новейшая система позволяет перевести до половины процессов обработки дорог в автоматический режим, сократить затраты на эксплуатацию техники на 30% и повысить производительность труда на 40%. Разработчик системы — Тосненский механический завод из Ленинградской области.

Главной темой Форума стало обсуждение реализации принятой программы по повышению производительности труда в сфере ЖКХ. Эксперты отметили, что техническое перевооружение коммунальной сферы невозможно без активного привлечения заводов — разработчиков и производителей современной специальной техники.

«Сегодня отрасль ЖКХ сталкивается с рядом системных вызовов, связанных с необходимостью ее модернизации. Для решения имеющихся задач важно обеспечить не только достойный уровень финансирования, но и увеличить эффективность имеющихся ресурсов. Поэтому особое значение приобретает повышение производительности труда, внедрение современных технологий, цифровизация, применение искусственного интеллекта, обновление технической базы предприятий ЖКХ. Внедрение современной техники, механизация, автоматизация производственных процессов напрямую влияет на производительность труда, позволяет сокращать трудозатраты и повышать качества выполняемых услуг», — отметил в рамках пленарной сессии Форума министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин.

Интеллектуальная система автоматического управления (САУ) «ВЕГА», собственная разработка Тосненского механического завода, предназначена для управления комплексом навесного и сменного оборудования комбинированных дорожных машин (КДМ). «САУ позволяет оператору управлять всем оборудованием прямо из кабины, программировать алгоритмы работы и контролировать параметры в режиме реального времени. В результате до 40% процессов обработки дорог переведено в автоматический режим, что позволяет сократить затраты на эксплуатацию техники на 30% и снизить использование расходных материалов на 45%. Система выпускается на собственном производстве завода», — отметил генеральный директор предприятия Антон Селедцов.