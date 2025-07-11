В системе учета ТКО появились дашборды для отслеживания отходов

Федеральная государственная информационная система учета ТКО (ФГИС УТКО) была дополнена новыми дашбордами — интерактивными панелями, позволяющими отслеживать состояние мест накопления отходов и источников их образования. С их помощью пользователи могут оперативно анализировать ключевые параметры: оснащенность площадок, соблюдение графика вывоза мусора, организацию раздельного сбора и другие важные аспекты. Разработкой этого функционала занимались эксперты Российского экологического оператора, сообщает пресс-служба РЭО.

«Теперь представителям региональных операторов, органов власти, муниципалитетов и других организаций, которые вносят данные в систему, будет проще контролировать актуальность и корректность информации. Если возникнут ошибки, нарушения, их можно быстро выявить и исправить», — сообщила генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова.

Внедрение этого инструмента способствует повышению прозрачности в сфере обращения с отходами и усилению контроля за соблюдением законодательных норм.

Доступ к дашбордам предоставляется в закрытом разделе ФГИС УТКО после авторизации через систему ЕСИА.

Дашборд — это визуализированная панель данных, на которой ключевые показатели представлены в удобном формате, часто с использованием графиков и диаграмм. Его основная цель — упрощение мониторинга и анализа информации для принятия управленческих решений.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была учреждена Указом Президента 14 января 2019 года. Ее главная миссия — создание в России комплексной системы управления ТКО. С 2025 года на смену завершившемуся нацпроекту «Экология» пришел новый проект — «Экологическое благополучие». В рамках одного из его направлений поставлена цель по переходу к экономике замкнутого цикла, которая к 2030 году должна обеспечить сортировку 100% ТКО, сокращение их захоронения до 50% и переработку не менее 25% отходов производства и потребления во вторичное сырье.