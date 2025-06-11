В школах Подмосковья стартовал новый сезон безопасных каникул с «Мособлгазом»

Новый сезон безопасных каникул с «Мособлгазом» стартовал в школах Московской области. В мероприятии уже приняли участие 200 школьников от 7 до 10-го класса, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Первые занятия в формате квеста и газовые эстафеты прошли в СОШ № 6 и 29 Мытищ, в гимназии № 17 Королева, Селятинской СОШ № 1, Селятинской СОШ № 2, Успенской СОШ (Горки-2). Герои образовательного портала «Мособлгаза» «Газакадемия» напомнили школьникам, как пользоваться газовой плитой, перекрывать газовый кран, для чего нужны конфорки на плите и объяснили важные правила безопасного использования газа в быту.

Следующими к безопасным каникулам присоединятся Песковская СОШв Коломне и СОШ № 18 в Балашихе. Интерактивные мероприятия пройдут здесь 18 июня.

«Мособлгаз проводит безопасные каникулы с 2022 года. Обучая школьников основам газовой безопасности, мы делаем важный шаг к формированию осознанного и внимательного отношения к природному газу в быту. Этим летом в наших безопасных каникулах примут участие более двух тысяч детей из 33 подмосковных школ», — рассказал генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов.

Финальный день образовательного проекта — 27 июня. Лучшие школьные команды будут награждены путевками на четвертую смену в лагерь «Детский наукоград», расположенный в Рузе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.