В школах, детсадах и больницах Химок с 29 сентября начнут включать отопление

Запуск систем отопления в детских садах, школах и больницах Химок начнется уже 29 сентября. Решение о старте отопительного сезона в регионе приняли на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с правительством региона и главами муниципалитетов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Не дожидаясь низких температур, отопление начнут включать уже в начале следующей недели.

«Согласно закону, старт отопительного сезона связан со среднесуточной температурой: в течение пяти дней столбик термометра не должен превышать +8 градусов и ожидается дальнейшее понижение температуры», — сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

В первую очередь, тепло начнут подавать в больницы, поликлиники, школы и детские сады городского округа, после чего к системе отопления подключат многоквартирные дома. Вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин подчеркнул, что в отопительный период специалисты давно не отталкиваются от нормативов и среднесуточной температуры.

«В воскресенье, 29 сентября, нужно будет давать команду включать отопление на социальных объектах. Чтобы дети пришли в понедельник в протопленные детские сады и школы», — отметил Хромушин.

Ранее в Химках проверили готовность модернизированных объектов теплового комплекса к отопительному сезону. Для работы в зимних условиях подготовили более 240 км теплосетей, которые снабжают теплом около 1500 многоквартирных домов. К холодному сезону специалисты коммунальных служб промыли и опрессовали системы горячего водоснабжения и отопления, заменили термометры и манометры, а также провели техническое обслуживание циркуляционных насосов и восстановили изоляцию трубопроводов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил все дома подготовить к осенне-зимнему сезону до октября. К новому отопительному сезону проинспектируют и приведут в порядок не только инженерные коммуникации, но и подъезды, подвалы, чердаки, крыши и фасады многоквартирных жилых домов.

«В каждом нашем муниципалитете идет масштабная программа модернизации системы теплоснабжения к осенне-зимнему периоду. Она состоит из трех слагаемых: 1-е — котельная, 2-е — сети, 3-е — многоквартирные дома», — сказал губернатор.