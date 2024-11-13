В поселке Шатурторф по просьбе жителей повесят фонарь

В Шатурторфе провели выездную администрацию. Начали ее с доклада о проведенных в населенном пункте работах и о ближайших планах, сообщает пресс-служба администрации горокруга Шатура.

Главным событием для жителей поселка стало открытие школы после капремонта. Провести масштабные работы удалось при поддержке губернатора Андрея Воробьева. В следующем году на территории школы оборудуют спортивное ядро.

В сентябре в Шатурторфе начали строительство новой блочно-модульной котельной мощностью 15 МВт. Завершить работы планируют к концу следующего года.

В ходе выездной администрации жители обращались по вопросам ЖКХ, благоустройства, переселения из аварийного жилья, выделении земельных участков и другим. Если вопрос не решился на месте, жителям обязательно ответят письменно.

По обращению жителей Интернациональной, 8, после окончания выездной глава округа Николай Прилуцкий выехал на место.

«Во дворе темно — в ближайшее время повесим фонарь на существующую опору. По вопросу асфальтирования подъездного пути поручил блоку благоустройства подготовить предложения. Что же касается газификации дома, проектные работы запланированы на следующий год», — прокомментировал Николай Прилуцкий в своем Телеграмм-канале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.