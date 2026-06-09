В Шатурском округе продолжают догазификацию деревни Великодворье

В Шатурском округе работы по догазификации ведутся в 65 населенных пунктах. В Великодворье специалисты выполняют подключение частных домов к газовым сетям в рамках программы социальной газификации. Она позволяет бесплатно провести газ до границы земельного участка.

Одними из первых абонентов в деревне стала семья Кочановых. Сотрудники Мособлгаза по комплексному договору установили и настроили котел, счетчик и газовую плиту.

Комплексный договор с АО «Мособлгаз» включает технологическое присоединение, проектирование и строительство газопровода внутри участка, приобретение оборудования по выбору собственника, поставку газа и дальнейшее техническое обслуживание.

Подать заявку на участие в программе можно через официальный сайт Мособлгаза, портал «Госуслуги» или единый портал государственных услуг. На сайте компании работает онлайн-калькулятор для предварительного расчета стоимости работ.

Актуальную информацию о ходе строительства публикуют на платформе MAX АО «Мособлгаз»: https://max.ru/id5032292612_gos и в официальном канале компании во «ВКонтакте»: https://vk.com/id872953125

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул важность программы социальной газификации, которая пришлась по душе многим жителям Подмосковья.

«Вы знаете, что это президентский проект и это, я позволю себе сказать, маленькое чудо очень пришлось по душе нашим жителям. Московская область самая большая по количеству домовладений», — сказал Воробьев.