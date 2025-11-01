В Шатуре завершается монтаж новой блочно-модульной котельной

Новая газовая блочно-модульная котельная мощностью 15 МВт строится в поселке Шатурторф. Строительство ведется в рамках госпрограммы Московской области, направленной на развитие инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности, сообщает пресс-служба администрации округа.

Котельная обеспечит теплом и горячей водой многоквартирные дома, школу, детский сад и местный дом культуры. Переход на новую блочно-модульную котельную позволит существенно сократить расходы на энергоресурсы и повысить качество подаваемого тепла.

Николай Прилуцкий вместе с Геннадием Паниным и Эдуардом Живцовым посетили котельную Шатурторфа. Объект находится на завершающей стадии строительства. Здесь уже выполнено технологическое присоединение со стороны подрядчика, завершено внутриблочное подключение электрики и контрольно-измерительных приборов.

«Установлены котлы компании «Метеор» отечественной сборки. Все основное технологическое оборудование смонтировано. Административный модуль для присутствия персонала готов. Здесь предусмотрены санитарные кабинки, душевые, раздевалки. Вспомогательное оборудование в виде водоподготовительных установок и насосных групп смонтировано», — рассказал директор МАУ м. о. Шатура «Управление капитального строительства» Александр Алексеев.

Как отметил Александр Алексеев, ввод котельной в эксплуатацию запланирован на конец года. Переход на новую котельную проведут без прекращения подачи тепла жителям поселка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.